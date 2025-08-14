Путешествия
05:30, 14 августа 2025

Турист описал отношение сальвадорцев к россиянам словами «радуются, что ты не американец»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Omri Eliyahu / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по миру россиянин побывал в Сальвадоре и узнал об истинном отношении местных жителей к своим соотечественникам. Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Турист отметил, что жители России в этой стране Латинской Америки вызывают неподдельный восторг и искренний интерес. «Тебя здесь либо путают с итальянцем, либо искренне радуются, что ты не американец. Нас здесь не считают плохими или нежелательными. В отличие от некоторых других стран, где на слово "Россия" тени ложатся погуще», — рассказал тревел-блогер.

По мнению автора публикации, сальвадорцев мало волнует политика, а туристы для них — целое событие, так как встречаются редко. «Гостеприимство здесь на уровне Кавказа. Нас кормили, нам помогали, нас приглашали в гости просто за то, что мы необычные. Русские — как пришельцы из фантастического фильма: никого не раздражают и всем интересны», — подчеркнул мужчина.

Тревел-блогер описал Сальвадор как страну кафе, вулканов, пальм и очень добрых людей. «Виза не нужна, опасности — нет, еда вкусная, цены гуманные, народ душевный. Русский, который решился сюда долететь (или доехать на машине, как мы), — тебя тут ждут не с пистолетом, а с ананасом», — пришел к выводу турист.

Ранее российская путешественница Марина Ершова побывала в Сальвадоре. Девушка отметила, что эта страна «лечит нервную систему».

