Блогерша описала страну Латинской Америки фразой «русский человек теряет голову»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Сальвадоре и рассказала о плюсах жизни в этой стране Латинской Америки. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, блогерша отметила, что манго в Сальвадоре — не диковинка, а массовое явление. Плоды с деревьев на улицах валятся на землю, и их можно есть бесплатно.

«Русский человек, скорее всего москвич, привыкший покупать их зимой по цене приличного куска говядины, теряет голову. Сначала думаешь: "Возьму пару". Через неделю у нас в доме на колесах — таз с манго, в холодильнике — пюре из манго, а вместо сна — сны о манго», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Второй плюс, на который обратила внимание путешественница, — близость моря. «Здесь шаг влево, шаг вправо — и ты уже либо в теплых волнах Тихого океана, либо на лазурном побережье у залива. А потом вспомнишь, как в России три месяца ждешь отпуска, чтобы на неделю поехать в Сочи, и у тебя случится культурный шок», — призналась она.

В-третьих, автор публикации отметила, что Сальвадор «лечит нервную систему». «Тут никто не орет в маршрутке, не подрезает с матом, не ворчит на кассе. Люди улыбаются. Спокойно. Настолько спокойно, что тут забываешь, как это — жить в вечном раздражении», — поделилась Ершова.

Кроме того, по словам россиянки, цены на фрукты в этой стране «вызывают смех сквозь слезы». «Постепенно мы перестали покупать хлеб, мясо, крупу. Зачем, если можно ананас за доллар? Экономика твоего российского холодильника трещит по швам», — поиронизировала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Сальвадор фразой «чище, чем в богатых странах». Она удивилась, что не встретила мусор ни на окраинах, ни в деревушках, ни на рынках.

