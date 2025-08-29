Путин передал активы французского газового гиганта под управление российской компании

Активы французской Air Liquide в РФ перешли под управление ООО «М-Логистика»

Президент РФ Владимир Путин передал российские активы одного из крупнейших в мире производителей промышленных газов, французской химической компании Air Liquide, под временное управление ООО «М-Логистика». Об этом говорится в указе главы государства от 29 августа, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

В документе, в частности, перечисляются предприятия и организации, доли в капитале которых перешли с сегодняшнего дня под управление другого юрлица.

В России указанная химкомпания работала с 1989 года, первоначально открыв представительство по продаже оборудования для производства технических газов. С середины 2000-х годов функционировало ее российское подразделение — ООО «Эр Ликид», а в сентябре 2022 года газовый гигант объявил об уходе из страны.

Как сообщалось тогда, согласно подписанному с местным менеджментом меморандуму о взаимопонимании, Air Liquide передала ему управление своим бизнесом в РФ.

Занимающаяся производством газов, разработкой технологий и предоставлением услуг для промышленности и здравоохранения Air Liquide представлена в 78 странах мира. На прошлой неделе компания объявила о приобретении DIG Airgas — ведущего поставщика технических газов на рынке Южной Кореи. По данным «Интерфакса», с начала года капитализация французской компании увеличилась на 16,8 процента, до 105,8 миллиарда евро.

