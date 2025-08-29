Путин упразднил два управления в Администрации президента России

Глава РФ Путин изменил структуру Администрации президента

Президент России Владимир Путин изменил структуру Администрации президента (АП). Об этом сообщает ТАСС и публикует текст соответствующего указа главы государства.

Президент ликвидировал управление по межрегиональным и культурым связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству.

Тем же указом в составе АП образовано управление по стратегическому сотрудничеству и партнерству. Проект положения о нем будет представлен главе государства в трехмесячный срок.

Ранее Владимир Путин своим указом назначил нового замглавы МИД России. Им стал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.