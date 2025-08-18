Путин назначил нового замглавы МИД России

Путин назначил посла в Австрии Любинского замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин назначил посла в Австрии Дмитрия Любинского замглавы МИД России. Соответствующий указ российского лидера размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее президент России освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД и от обязанностей своего спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Дипломат сообщил, что самостоятельно принял решение об уходе с занимаемых им должностей.