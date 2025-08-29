Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:23, 29 августа 2025Культура

Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

Президент России Путин выразил соболезнования родным композитора Щедрина
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Щедрина мудрым, открытым к общению человеком, обладавшим огромным внутренним достоинством.

«Уход Родиона Щедрина — тяжелая, невосполнимая потеря для всей мировой культуры. Родион Константинович был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом», — говорится в обращении.

Композитор «подвижнически служил своему призванию», дарил людям радость встречи с настоящим искусством, подчеркнул глава государства.

Родион Щедрин ушел из жизни 29 августа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Мостовой рассказал о прочитавших за жизнь две-три книги великих футболистах

    Обезьяна устроила денежный дождь

    Артемий Лебедев пожелал YouTube гореть в аду

    Российский регион атаковали тарантулы

    Названы лучшие продукты для работы памяти

    Пассажирка самолета навсегда лишилась слуха из-за разгерметизации салона

    Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

    Экс-директора ведущего театра Москвы отправили в СИЗО

    Зеленский ввел на Украине термин «рашизм»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости