Путин выразил соболезнования родным и близким Родиона Щедрина

Президент России Путин выразил соболезнования родным композитора Щедрина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Щедрина мудрым, открытым к общению человеком, обладавшим огромным внутренним достоинством.

«Уход Родиона Щедрина — тяжелая, невосполнимая потеря для всей мировой культуры. Родион Константинович был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом», — говорится в обращении.

Композитор «подвижнически служил своему призванию», дарил людям радость встречи с настоящим искусством, подчеркнул глава государства.

Родион Щедрин ушел из жизни 29 августа.