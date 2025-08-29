Россиян научили правильно хранить урожай

Садовод Ганичкина посоветовала хранить лук и чеснок на кухне из-за влаги

Чтобы овощи, фрукты и ягоды с дачи радовали не только в сезон, важно правильно их хранить. Делать это россиян научила садовод Октябрина Ганичкина в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, лучшим местом для закруток и овощей остается погреб, где продукты могут храниться до двух лет. Однако, если использовать бумажные мешки, подойдет и обычный балкон. В них овощи дольше остаются свежими: циркулирует воздух, не образуется конденсат и поддерживается нужная температура около двух-трех градусов тепла. Ганичкина отметила, что в таких условиях свекла, морковь и картошка смогут пролежать до декабря, а если зима будет теплой, то и дольше. Она добавила, что на балконе можно держать и арбузы, но их стоит накрывать тканью — так они дольше сохраняют влагу.

Особое внимание эксперт обратила на кабачки, тыквы, лук и чеснок. Она объяснила, что их лучше хранить в сухом помещении, например, в кладовке. Кабачки цуккини с плодоножкой могут пролежать даже до весны. Лук и чеснок, подчеркнула садовод, нежелательно держать на кухне из-за влаги и испарений. Оптимальная температура для них — плюс 16–18 градусов. Что касается ягод и зелени, их Ганичкина порекомендовала заморозить в морозильной камере.

