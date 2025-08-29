Россиянин на видео ФСБ рассказал о впечатлении от операции «Паутина»

ФСБ показала видео с признанием ярославцев в передаче Киеву данных ПВО за крипту

Житель Ярославской области, задержанный ФСБ за сотрудничество с украинской спецслужбой, дал признательные показания и рассказал о вербовке. Оперативное видео с ним публикует РИА Новости.

На кадрах видны спецназовцы, которые укладывают на землю мужчину. Он говорит, что в мае в Telegram с ним связался куратор из Киева по имени Николай и интересовался месторасположением объектов ПВО. Ярославцу были обещаны за сотрудничество криптовалюта и европейский паспорт. Он также воодушевился роликами в интернете об операции «Паутина», проводимой украинской спецслужбой, и предложил передавать больше информации. Мужчина делал замеры сигналов сотовой связи, чтобы выяснить места, где ее глушат.

Второй задержанный ярославец, по его признанию, выкладывал в публичных Telegram-каналах комментарии, с целью дискредитации российских военных и призывал к насилию в отношении силовиков.

Оба раскаялись в содеянном. Против них возбуждено уголовное дело о госизмене. Им грозит суровое наказание — пожизненное лишение свободы.