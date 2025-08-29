Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 29 августа 2025Силовые структуры

Россиянин на видео ФСБ рассказал о впечатлении от операции «Паутина»

ФСБ показала видео с признанием ярославцев в передаче Киеву данных ПВО за крипту
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Житель Ярославской области, задержанный ФСБ за сотрудничество с украинской спецслужбой, дал признательные показания и рассказал о вербовке. Оперативное видео с ним публикует РИА Новости.

На кадрах видны спецназовцы, которые укладывают на землю мужчину. Он говорит, что в мае в Telegram с ним связался куратор из Киева по имени Николай и интересовался месторасположением объектов ПВО. Ярославцу были обещаны за сотрудничество криптовалюта и европейский паспорт. Он также воодушевился роликами в интернете об операции «Паутина», проводимой украинской спецслужбой, и предложил передавать больше информации. Мужчина делал замеры сигналов сотовой связи, чтобы выяснить места, где ее глушат.

Второй задержанный ярославец, по его признанию, выкладывал в публичных Telegram-каналах комментарии, с целью дискредитации российских военных и призывал к насилию в отношении силовиков.

Оба раскаялись в содеянном. Против них возбуждено уголовное дело о госизмене. Им грозит суровое наказание — пожизненное лишение свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»

    Российский губернатор ответил на претензию со словами «вы бухаете постоянно»

    Россиянин придумал криминальные схемы по обогащению на не знающих русский мигрантах

    Банк России выпустит монеты со «Спартаком» и «Локомотивом»

    Кипелов заявил об отказе от гастролей из-за проблем с голосом

    Россиянам назвали главные новинки параллельного автоимпорта

    Россиянка получила срок за изгнание мужчины ножом

    Меган Маркл призналась в любви к удовольствию для бабушек

    В Госдуме рассказали о возможном изменении призывного возраста после СВО

    Во Франции высказались об угрозах фон дер Ляйен в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости