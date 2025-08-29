Силовые структуры
10:39, 29 августа 2025

Двое россиян получат суровое наказание за контакт с СБУ

ФСБ задержала жителей Рыбинска и Ярославля за сотрудничество с СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ярославской области, которые установили контакт со спецслужбами Украины (СБУ) и передавали им данные об объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Жители Рыбинска и Ярославля подозреваются в государственной измене. Им грозит суровое наказание — пожизненное лишение свободы.

Ранее в Забайкальском крае пятеро фигурантов уголовного дела были признаны виновными в преступлениях террористической и диверсионной направленности. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 лет 8 месяцев до 13 лет лишения свободы.

