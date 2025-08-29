Пятерых россиян признали виновными в совершении терактов и диверсий

В Забайкальском крае пятеро россиян признаны виновными в совершении терактов

В Забайкальском крае пятеро фигурантов уголовного дела признаны виновными в преступлениях террористической и диверсионной направленности. Об этом «Ленте.ру» сообщил фициальный представитель СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Обвинительный приговор был вынесен троим забайкальцам 19, 20 и 23 лет, а также 18-летнему жителю Приморского края и 19-летнему жителю Хабаровского края. Их признали виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе террористическом акте (пункты «а, в» части 2 статьи 205 УК России), в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору ( пункт «а» части 2 статьи 281 УК России), в содействии террористической и диверсионной деятельности (статьи 205.1, 281.1 УК России) и ряда других.

По данным следствия, в 2024 году житель Приморского края по указанию так называемого куратора, который предположительно находился за границей, совершил поджог станции сотовой связи в городе Биробиджане. Для совершения преступления злоумышленник привлек жителя Хабаровского края, с которым они вместе подготовили орудия преступления, а также записали видеоотчет. Имущественный ущерб оператору связи составил более 700 тысяч рублей.

Кроме того, житель Приморского края совместно с читинцем вступили в сговор по организации новых диверсий на территории города Читы и привлекли для участия в этих преступлениях двух местных жителей, которые разработали план поджога станции связи сотового оператора и помещения спортивного клуба, подготовили орудия преступления, однако были задержаны сотрудниками ФСБ.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 лет 8 месяцев до 13 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне шестерых россиян заподозрили в совершении терактов и задержали. Как уточнили в силовых ведомствах, фигуранты совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций. Предварительно установлено, что исполнителям поджогов накануне звонили телефонные аферисты, убедив их перевести крупные суммы на так называемые безопасные счета. Затем россиянам звонили якобы сотрудники спецслужб и склоняли их к терактам.