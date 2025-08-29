Россиянка разбогатела на 120 миллионов рублей благодаря подарку дочери

В Орловской области женщина выиграла в лотерее 120 миллионов рублей

Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей благодаря дочери. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Столото».

По словам победительницы Елены Ф., счастливый билет она купила на деньги, которые получила от дочери в качестве подарка на день рождения. «Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша. Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная, и я предположила, что она пытается меня разыграть», — рассказала она. Россиянке потребовалось несколько дней, чтобы поверить в то, что она так легко разбогатела.

Женщина призналась, что часть выигрыша хочет потратить на помощь детям из интерната. «Я так хотела купить каждому ребенку то, о чем он мечтает. И думаю, мое стремление и желание помочь другим и притянули лотерейную удачу», — добавила Елена. Оставшиеся деньги она планирует отдать на осуществление мечты — путешествие на Камчатку.

Елена работает биологом в бактериологическом центре. Также она участвует в деятельности общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и помогает городскому детскому интернату.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья Александр Д. купил лотерейный билет на предыдущий маленький выигрыш и разбогател. Он рассказал, что потратит часть призовых денег на подарок для дочери — купит ей автомобиль.