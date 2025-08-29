Россиянка узнала о раздражающей европейцев черте соотечественников

Живущая в Италии россиянка узнала о возмущающей европейцев черте своих соотечественников. Наблюдениями эмигрантка поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Муж гражданки России итальянец рассказал, что считает русских людей неуступчивыми. Эта особенность раздражает и одновременно восхищает жителей Европы. «Мы, итальянцы, были когда-то как вы и во многом похожи на русских. Но после войны Италия попала под влияние Америки и очень прогнулась под нее. Мне жаль, что это случилось», — заметил мужчина.

Он подчеркнул, что ему нравится, как россияне из поколения в поколение передают свои ценности и не подстраиваются под мнение окружающих. «Они делают только то, что считают правильным, и им все равно на остальной мир. В то же время эту же черту я бы отнес к минусам: с русскими крайне трудно договориться. Если они уверены в чем-то своем — будут идти до конца», — объяснил итальянец, отметив, что его соотечественники горазда легче идут на компромиссы.

Ранее живущая в Европе россиянка сравнила привычки соотечественников и итальянцев. Первым, на что обратила внимание девушка, было отношение к алкоголю. Она призналась, что жители Италии много пьют.