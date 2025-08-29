Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:03, 29 августа 2025Путешествия

Россиянка узнала о раздражающей европейцев черте соотечественников

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Живущая в Италии россиянка узнала о возмущающей европейцев черте своих соотечественников. Наблюдениями эмигрантка поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Муж гражданки России итальянец рассказал, что считает русских людей неуступчивыми. Эта особенность раздражает и одновременно восхищает жителей Европы. «Мы, итальянцы, были когда-то как вы и во многом похожи на русских. Но после войны Италия попала под влияние Америки и очень прогнулась под нее. Мне жаль, что это случилось», — заметил мужчина.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Он подчеркнул, что ему нравится, как россияне из поколения в поколение передают свои ценности и не подстраиваются под мнение окружающих. «Они делают только то, что считают правильным, и им все равно на остальной мир. В то же время эту же черту я бы отнес к минусам: с русскими крайне трудно договориться. Если они уверены в чем-то своем — будут идти до конца», — объяснил итальянец, отметив, что его соотечественники горазда легче идут на компромиссы.

Ранее живущая в Европе россиянка сравнила привычки соотечественников и итальянцев. Первым, на что обратила внимание девушка, было отношение к алкоголю. Она призналась, что жители Италии много пьют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин удивил Китай неожиданным подарком перед своим визитом в страну. Каким?

    Жулин назвал уничтожившего Валиеву человека

    С нехваткой бензина столкнулся еще один российский регион

    Российский бизнесмен воровал электричество у поликлиники

    Боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле

    Россиянам назвали провоцирующие геморрой вредные привычки

    Касаткина обыграла россиянку во втором круге US Open

    Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала фото в купальнике

    Apple окончательно запретила торренты на iPhone

    Россиянка узнала о раздражающей европейцев черте соотечественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости