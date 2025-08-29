Российские пулеметчики уничтожили десятки дронов «Баба-яга»

ТАСС: Пулеметчики группировки «Днепр» уничтожили более 30 БПЛА «Баба-яга»

Пулеметчики группировки войск «Днепр» уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-яга» в Херсонской области. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Серб в беседе с ТАСС.

«Наша мобильная группа им. Святого Благоверного князя Лазаря Сербского в ходе ночной охоты сбила более 30 тяжелых ударных беспилотников типа "Баба-яга" за последнее время. Лично я уничтожил из пулемета 16 таких дронов, мой напарник с позывным Святоша — 8. Еще несколько сбили наши товарищи», — рассказал Серб.

По его словам, украинские операторы БПЛА отправляют дроны с определенными временными интервалами.

Ранее российский снайпер уничтожил за боевой выход более 30 украинских беспилотников «Баба-яга». Военные добавили, что слабыми местами дронов являются аккумуляторы, после попадания в которые беспилотники либо загораются, либо падают.