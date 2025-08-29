Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:54, 29 августа 2025Бывший СССР

Российские пулеметчики уничтожили десятки дронов «Баба-яга»

ТАСС: Пулеметчики группировки «Днепр» уничтожили более 30 БПЛА «Баба-яга»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Пулеметчики группировки войск «Днепр» уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-яга» в Херсонской области. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Серб в беседе с ТАСС.

«Наша мобильная группа им. Святого Благоверного князя Лазаря Сербского в ходе ночной охоты сбила более 30 тяжелых ударных беспилотников типа "Баба-яга" за последнее время. Лично я уничтожил из пулемета 16 таких дронов, мой напарник с позывным Святоша — 8. Еще несколько сбили наши товарищи», — рассказал Серб.

По его словам, украинские операторы БПЛА отправляют дроны с определенными временными интервалами.

Ранее российский снайпер уничтожил за боевой выход более 30 украинских беспилотников «Баба-яга». Военные добавили, что слабыми местами дронов являются аккумуляторы, после попадания в которые беспилотники либо загораются, либо падают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Москвичам рассказали о погоде на 1 сентября

    В Раде назвали цель одного решения Зеленского по Украине

    На Камчатке сохранился высокий уровень сейсмичности

    В базу «Миротворца» внесли американского журалиста

    Марочко назвал цель атак ВСУ участков на западе ЛНР

    Россиянин описал девушек на пляжах Хорватии фразой «совсем не привередливы»

    Операторы БПЛА уничтожили бойцов ВСУ на правом берегу Днепра

    В России сократилось количество преступлений в пьяном виде

    Медведь напал на женщину во время утренней пробежки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости