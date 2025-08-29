Россия
Российский боец рассказал о встрече с украинской ДРГ на замаскированной машине

ТАСС: Добровольцам приходилось противостоять украинской ДРГ близ линии фронта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Добровольцам отряда «Барс-Курск» приходилось противостоять украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) близ линии боевого соприкосновения. Детали боя рассказал доброволец с позывным Борода, передает ТАСС.

По его словам, однажды во время патрулирования территорий, которые находятся рядом с линией фронта, бойцы отряда наткнулись на военную машину, движущуюся со стороны Украины, которая была замаскирована под российскую, а находящиеся внутри солдаты — переодеты в военную форму Вооруженных сил России.

«Мои ребята не растерялись, я их учил, как можно отличить нашего бойца от ДРГ, какие вопросы, может быть, наводящие задать, как автомобиль остановить и всему остальному. В общем, враг не ожидал, что мы будем там находиться, и сразу начал сдавать назад, мы открыли огонь, а диверсанты бросили машину и начали убегать в лес», — вспомнил подробности встречи с ДРГ Борода.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Имам сообщил, что при заходе в Курскую область солдаты Вооруженных сил Украины притворялись российскими военными.

