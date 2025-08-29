Забота о себе
08:30, 29 августа 2025

Сексолог прокомментировала данные об идеальном для женщин размере пениса

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Unsplash

Опрос, проведенный американской платформой Bad Girls Bible, показал, что идеальный размер пениса для женщин составляет 18,3 сантиметра. В беседе с изданием Metropoles сексолог Изабелла Серкейра прокомментировала эти результаты.

Как отметила Серкейра, размер пениса может повлиять на первое впечатление женщины о партнере при зрительном контакте. Однако когда дело касается секса, данный показатель не имеет никакого значения.

«У женщин большинство оргазмов происходит из-за стимуляции клитора. Достичь его можно и другими методами: секс-игрушками, мастурбацией и оральными ласками», — пояснила специалистка. Она добавила, что считает большой пенис скорее проблемой, поскольку во время секса он увеличивает риск травм и разрывов у женщин.

Ранее психиатр Кармита Абдо рассказала, через какое количество времени без секса человек начинает испытывать стресс. По ее словам, все зависит от частоты предыдущих половых контактов.

