Шойгу заявил о планах Запада вернуть НАТО в Афганистан

Шойгу: Страны Запада планируют восстановить инфраструктуру НАТО в Афганистане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что западные страны разрабатывают планы по восстановлению инфраструктуры НАТО в Афганистане. Об этом он сообщил в статье для «Российской газеты».

«Ясно также и то, что западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО», — отметил он.

Также Шойгу заявил, что неорганизованное бегство американских войск из Афганистана стало олицетворением провала администрации президента США Джо Байдена.

3 июля сообщалось, что Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.

