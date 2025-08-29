Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения замаскированного минометного расчета ВСУ

Росгвардия показала видео уничтожения огневой точки ВСУ в Черниговской области

В Черниговской области спецназ Росгвардии уничтожил замаскированную огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик в своем Telegram-канале публикует пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как бойцы ВСУ прячутся в укрытие с минометом. Далее демонстрируется полет беспилотника Росгвардии, который наносит прямое попадание по огневой точке. Отмечается, что точное попадание ударного дрона самолетного типа зафиксировали средства объективного контроля.

