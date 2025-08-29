Силовые структуры
Силовые структуры
Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения замаскированного минометного расчета ВСУ

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Черниговской области спецназ Росгвардии уничтожил замаскированную огневую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик в своем Telegram-канале публикует пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как бойцы ВСУ прячутся в укрытие с минометом. Далее демонстрируется полет беспилотника Росгвардии, который наносит прямое попадание по огневой точке. Отмечается, что точное попадание ударного дрона самолетного типа зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее российский военный блогер показал на видео бой «на полном ходу» с ВСУ в Черном море.

