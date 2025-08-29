Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:56, 29 августа 2025Культура

Стали известны причины кончины Игоря Николаева

Художник и режиссер Игорь Николаев ушел в результате продолжительной болезни
Андрей Шеньшаков

Фото: RomaCud / Wikipedia

Режиссер, художник и музыкант Игорь Калинаускас, известный также под фамилией Николаев, ушел из жизни в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщил друг артиста Сергей Петрушин в интервью aif.ru.

По словам Петрушина, в последнее время Калинаускас был достаточно активным, но болезнь так и не отступила.

«Тяжелая продолжительная болезнь, организм не выдержал. Он очень активный, в последнее время он тоже был достаточно активен», — рассказал он журналистам.

Также Сергей добавил, что ушедший художник в последнее время рисовал картины, а также участвовал в издании книг.

Ранее стало известно, что художник, режиссер и сценарист Игорь Николаевич Калинаускас, известный под фамилией Николаев, ушел из жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Украинский Shark превратили в носителя FPV-дронов

    Командование ВСУ уличили в попытке манипуляций фотоотчетами

    Многодетного отца несколько месяцев искали после исчезновения на озере. Он инсценировал смерть и сбежал к любовнице в Грузию

    Врач подсказала способ взбодриться после бессонной ночи без кофе

    Принцесса ушла от неверного мужа к рэперу

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Планам ЕС по учениям на Украине предрекли препятствия

    Американский хоккеист рассказал о плюсах Минска

    Стали известны причины кончины Игоря Николаева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости