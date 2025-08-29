Стали известны причины кончины Игоря Николаева

Художник и режиссер Игорь Николаев ушел в результате продолжительной болезни

Режиссер, художник и музыкант Игорь Калинаускас, известный также под фамилией Николаев, ушел из жизни в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщил друг артиста Сергей Петрушин в интервью aif.ru.

По словам Петрушина, в последнее время Калинаускас был достаточно активным, но болезнь так и не отступила.

«Тяжелая продолжительная болезнь, организм не выдержал. Он очень активный, в последнее время он тоже был достаточно активен», — рассказал он журналистам.

Также Сергей добавил, что ушедший художник в последнее время рисовал картины, а также участвовал в издании книг.

