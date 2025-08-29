Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:04, 29 августа 2025Культура

Умер художник Игорь Николаев

Известный художник и режиссер Игорь Николаев ушел из жизни в возрасте 80 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: RomaCud / Wikipedia

Художник, режиссер и сценарист Игорь Николаевич Калинаускас, известный под фамилией Николаев, ушел из жизни. Об этом сообщается на сайте артиста.

Николаев скончался на 81 году жизни после продолжительной болезни. Его сердце перестало биться 25 августа, а прощание состоялось 28-го в Москве, после чего он был кремирован.

Игорь Калинаускас занимался живописью, играл в музыкальной группе, а как режиссер театра был известен именно под фамилией Николаев. Его авторству принадлежат 68 спектаклей на различных сценах СССР. На киноэкране также выходили его актерские работы в фильмах-спектаклях «Свадьба» (по произведению драматурга Антона Чехова) и «Сильное чувство» (по писателям-сатирикам Ильфу и Петрову).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

    Госсекретарь США объявил о закрытии USAID

    Экономика пострадавшей от пошлин Трампа страны сократилась

    Собчак заявила о попытках признать ее иноагентом

    Врач предупредил о смертельной опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

    Белоусов оценил урон ВПК Украины

    Лукашенко назвал себя самым сильно чувствующим Китай человеком

    Брюсселю диагностировали предел санкционных возможностей

    Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости