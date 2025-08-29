Умер художник Игорь Николаев

Известный художник и режиссер Игорь Николаев ушел из жизни в возрасте 80 лет

Художник, режиссер и сценарист Игорь Николаевич Калинаускас, известный под фамилией Николаев, ушел из жизни. Об этом сообщается на сайте артиста.

Николаев скончался на 81 году жизни после продолжительной болезни. Его сердце перестало биться 25 августа, а прощание состоялось 28-го в Москве, после чего он был кремирован.

Игорь Калинаускас занимался живописью, играл в музыкальной группе, а как режиссер театра был известен именно под фамилией Николаев. Его авторству принадлежат 68 спектаклей на различных сценах СССР. На киноэкране также выходили его актерские работы в фильмах-спектаклях «Свадьба» (по произведению драматурга Антона Чехова) и «Сильное чувство» (по писателям-сатирикам Ильфу и Петрову).