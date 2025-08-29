Культура
10:52, 29 августа 2025

Стало известно об обиде Пугачевой на Галкина

Shot: Певица Алла Пугачева винит Максима Галкина в отъезде их семьи из России
Ольга Коровина

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Эстрадная певица Алла Пугачева винит своего супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в своем отъезде из России. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в окружении семьи.

По данным Shot, Пугачева хотела, чтобы ее сын Гарри и дочь Елизавета получали образование в России, однако это стало невозможным из-за позиции Галкина. Супруги вместе с детьми переехали на Кипр и столкнулись с повышенным вниманием прессы, а также с претензиями со стороны соотечественников. По словам собеседника издания, исполнительница неоднократно напоминала мужу, что ответственность за происходящее с их семьей лежит на нем.

Ранее сообщалось, что Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя. Артистка открыла ИП в декабре 2004 года. Согласно материалам налоговой, основной вид деятельности — художественное творчество. Отмечается, что у ИП исполнительницы нет заблокированных счетов.

