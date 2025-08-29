Торчащие из чемодана ноги помогли полицейским раскрыть преступление

В США торчащие из чемодана ноги помогли полицейским раскрыть убийство

В штате Миссури, США, мужчина расправился с девушкой, спрятал ее останки в чемодане и похитил ее детей. Об этом сообщает Law & Crime.

29 июля 2019 года шерифу округа Макдональд сообщили, что найден розовый чемодан, из которого торчали человеческие ноги. Внутри оказались останки 25-летней Джессике Маккормик. Звонок незнакомца, наткнувшегося на чемодан, помог полиции раскрыть убийство и похищение.

В ходе расследования выяснилось, что 19 июля Маккормик обращалась в 911. Тогда она утверждала, что ее партнер — Махамуд Туксоу Махамед — приставил к ее горлу нож и заставил заняться с ним сексом. Женщина беспокоилась, что он может причинить вред ее детям. Полицейские тут же выехали на место происшествия, но к их прибытию Махамед успел скрыться. Это был последний день, когда Маккормик видели живой.

Тем временем Махамед пытался спрятать детей у своих друзей или родственников. В конце концов он привез их к другу, живущему в штате Айова, а сам скрылся.

Детей удалось найти в августе, они не пострадали. Мужчину же поймали в Гватемале и в июле 2021 года экстрадировали в США. Махамеду грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Италии мужчина расправился с бывшей возлюбленной и спрятал ее останки в чемодан. Он получил доступ к аккаунтам женщины и публиковал за нее посты в социальных сетях, после того как ее не стало.

