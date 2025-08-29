Трамп и Пашинян договорились развивать ядерное сотрудничество

США и Армения договорились развивать ядерное сотрудничество в Вашингтоне

США и Армения договорились развивать ядерное сотрудничество в Вашингтоне, во время встречи Дональда Трампа и Никола Пашиняна в Белом доме 8 августа, где также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Правительство Армении опубликовало полный текст меморандума, передает Armenpress.

Согласно документу, сотрудничество предусмотрено в гражданской атомной энергетике. Кроме того, были заключены меморандумы в развитии биотехнологий и полупроводников и энергетической безопасности.

Кроме того, предусмотрена кооперация между Ереваном и Вашингтоном для развития транспортных коридоров, именуемых «Перекрестком мира».

На той же встрече, 8 августа, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. В нем речь шла о спорном Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.