Трамп подверг украинских художниц «карманной аннуляции»

NYP: Трамп лишил финансирования украинское искусство «карманной аннуляцией»

Президент США Дональд Трамп лишит иностранные государства американской финансовой помощи в размере 5 миллиардов долларов с помощью юридической процедуры, названной «карманной аннуляцией». Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

Как уточняет издание, так называемое «карманное аннулирование» — это запрос, направленный президентом Конгрессу США настолько поздно в течение финансового года, заканчивающегося 30 сентября, что он выполняется независимо от решения конгрессменов. Эта процедура не использовалась американскими властями почти полвека.

Среди статей финансовой помощи, попавших под сокращение, значатся 1,5 миллиарда долларов, которые должны были быть направлены на продвижение и рекламу искусства украинских художниц за рубежом.

Ранее Трамп пообещал, что Штаты больше не будут участвовать в финансировании Украины.