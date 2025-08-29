Apple и Samsung пожаловались на рекламу Xiaomi

TET: Apple и Samsung потребовали Xiaomi не высмеивать их в рекламе

Корпорации Apple и Samsung пригрозили китайской компании Xiaomi судом, если фирма не прекратит высмеивать их в своей рекламе. Об этом сообщает издание The Economic Times (TET).

Юристы Apple и Samsung направили Xiaomi досудебную претензию. Руководителей американской и корейской компаний возмутило, что китайский конкурент высмеивал и уничижительно высказывался об их продукции. Они потребовали от Xiaomi прекратить такую практику. Речь идет о рекламе в печатных изданиях и медиа для индийского рынка, которую публиковали в марте и апреле.

В материале говорится, что в случае Apple китайский IT-гигант сравнил свой флагман 15 Ultra с топовым iPhone 16 Pro Max. Также Xiaomi применила аналогичную стратегию против Samsung, упомянув несколько ее смартфонов. Спустя некоторое время юристы Apple и Samsung составили претензии и пожаловались на Xiaomi. Журналисты TET обратились за комментарием в Apple, Samsung и Xiaomi, но не получили оперативного ответа.

«Это уведомление о прекращении противоправных действий — способ гарантировать, что конкурент больше не причинит вреда», — объяснил специалист по бизнес-стратегиям Хариш Биджур. Он отметил, что в наше время бренды становятся более чувствительными к нападкам в их сторону в медиа. При этом эксперт полагает, что случаи паразитического маркетинга будет повторяться, так как в Индии нет закона, который бы препятствовал этому.

Если Xiaomi не отреагирует на уведомление Apple и Samsung, то компании могут подать на нее в суд. Однако судебный процесс может растянуться на долгие годы.

В конце августа корпорация Samsung выпустила ролик, в котором высмеяла Apple — конкурента на рынке смартфонов. В рекламе корейская фирма посмеялась над нейросетью Apple и отсутствием складного iPhone.