Наука и техника
17:52, 27 августа 2025

Samsung высмеяла Apple

Samsung высмеяла Apple из-за ИИ и отсутствия складных iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Samsung

Корпорация Samsung выпустила ролик, в котором высмеяла Apple — конкурента на рынке смартфонов. Видео опубликовали в X.

Ролик появился в аккаунте американского филиала корейской компании. По его сюжету отдыхающие у бассейна мужчины сравнивают складной аппарат Samsung и iPhone. В итоге владелец Galaxy Z Fold 7 доказывает, что его девайс лучше устройства Apple — так, он имеет функции редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Также в рекламном ролике Samsung высмеяла конкурента за то, что Galaxy Z Fold 7 может складываться, а iPhone 16 Pro Max — нет. За двое суток ролик собрал больше 10 тысяч просмотров и около 150 лайков.

Журналисты издания GSMArena заметили, что Samsung прошлась по больной для Apple теме — отсутствия на iPhone эффективных ИИ-функций. При этом они подчеркнули, что шутки относительно конструкции смартфонов Apple скоро перестанут быть актуальными. Судя по слухам, в 2026 году компания Тима Кука должна представить первый складной смартфон.

В конце августа в Bloomberg напомнили, что первый складной iPhone выйдет в 2026 году. Аппарат получит четыре камеры и сенсор Touch ID.

