20:08, 29 августа 2025Путешествия

Турист напоил слона пивом и вызвал ярость в сети

Турист напоил слона пивом в Кении и вызвал ярость в сети. Видео публикует газета Daily Mail.

На кадрах мужчина делает глоток из бутылки, а затем выливает ее содержимое прямо в хобот животного. После того, как он выложил видео в интернет, пользователи пришли в ярость и стали критиковать действия мужчины в комментариях.

Кроме того, им удалось опознать животное. Им оказался слон по имени Бупа. Узнать его помог попавший в кадр поврежденный бивень. Через некоторое время мужчина удалил ролик из социальных сетей. Однако еще до этого расследование инцидента начали сразу несколько местных организаций.

Бупу спасли в 1989 году в возрасте восьми лет от массового отстрела в Зимбабве и перевезли в Кению. В заповеднике Ol Jogi Conservancy обитает около 500 слонов, и он является ведущим учреждением по реабилитации животных перед их выпуском в дикую природу.

Ранее слон атаковал попытавшегося сделать с ним селфи туриста в Индии. Нападение дикого животного произошло в заповеднике тигров Бандипур в индийском штате Карнатака.

