19:48, 12 августа 2025Путешествия

Слон растоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста и попал на видео

Алина Черненко

Слон атаковал попытавшегося сделать с ним селфи туриста в Индии. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети X, на него обратил внимание портал PetaPixel.

Уточняется, что нападение дикого животного произошло в воскресенье, 10 августа, в заповеднике тигров Бандипур в индийском штате Карнатака. Турист из Кералы вышел из машины, чтобы запечатлеть на фото себя со слоном, но тот отреагировал агрессивно.

На размещенных в сети кадрах видно, как зверь нападает на мужчину, валит его на землю и топчет ногами. После этого слон уходит, оставив раненого индийца на земле. Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами.

Позже издание India Today сообщило, что сотрудники лесного управления Карнатаки оштрафовали героя вирусного ролика на 25 тысяч рупий (около 22,7 тысячи рублей) за безрассудное поведение.

Ранее в Таиланде тигр напал на туриста из Индии, который хотел с ним сфотографироваться. Все это время рядом с ними находится дрессировщик.

