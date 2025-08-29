Наука и техника
Украинский Shark превратили в носителя FPV-дронов

Украинский разведывательный БПЛА Shark-M превратили в носителя FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @UKRSPECSYSTEMS

Украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shark-M превратили в носителя квадрокоптеров-камикадзе. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

Канал обратил внимание на ролик, демонстрирующий перехват беспилотника противника FPV-дроном центра «Рубикон». На корпусе Shark-M заметили две антенны на 5,8 гигагерца, которые могли использовать для ретрансляции сигнала управления FPV-коптерами.

«Узконаправленность антенн-патчей может указывать на то, что украинский разведывательный БПЛА был приспособлен как ретранслятор и носитель зенитных FPV-дронов противника», — говорится в сообщении.

Базовый Shark начали эксплуатировать в 2023 году, а позже появилась модернизированная версия Shark-M. Максимальная длительность полета аппарата составляет семь часов, а радиус связи — 180 километров.

В мае журнал Forbes писал, что ВСУ впервые применили носители FPV-дронов «Гоголь-М» в зоне СВО. Беспилотник самолетного типа может нести два дрона-камикадзе. Заявленная дальность применения комплекса — 300 километров.

