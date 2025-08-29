Украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за жульничество

Украинского шахматиста Шевченко лишили звания гроссмейстера за жульничество

Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине лишила звания гроссмейстера украинского шахматиста Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмен подвергся санкциям за жульничество во время командного чемпионата Испании. Спортсмен отлучался в туалет в ходе матчей. Там он прятал мобильные телефоны и записки.

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала Шевченко на три года, из которых на один год — условно. Это наказание оставлено в силе.

Четырнадцатый чемпион мира россиянин Владимир Крамник остался недоволен двухлетним отстранением Шевченко от соревнований. Он призывал ужесточить санкции.