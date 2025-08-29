Уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун» попало на видео

Минобороны РФ показало уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун»

Российские военные поразили ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун». Видео уничтожения установки показало Министерство обороны России в Telegram.

Ракетный комплекс ВСУ находился в районе Любицкого в Запорожской области. Уточняется, что для удара по «Нептуну» использовался оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» Вооруженных сил (ВС) России.

«В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун" вместе с боевым расчетом в количестве десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее стало известно об ударе «Искандером» по Одесской области. Сообщалось, что была атакована цель в Татарбунарском районе.