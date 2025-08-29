Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 29 августа 2025Бывший СССР

Уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун» попало на видео

Минобороны РФ показало уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные поразили ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун». Видео уничтожения установки показало Министерство обороны России в Telegram.

Ракетный комплекс ВСУ находился в районе Любицкого в Запорожской области. Уточняется, что для удара по «Нептуну» использовался оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» Вооруженных сил (ВС) России.

«В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун" вместе с боевым расчетом в количестве десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Ранее стало известно об ударе «Искандером» по Одесской области. Сообщалось, что была атакована цель в Татарбунарском районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Российская сторона решила изменить требования». Глава МИД Турции изложил еще одну версию компромисса по Украине

    В Кремле анонсировали новое интервью Путина

    В Москве подростки прокатились впятером на одном электросамокате и поплатились

    В Кремле дали оценку отношениям России и Китая

    В Кремле ответили на вопрос о турецкой версии по компромиссам на Украине

    Крупнейшее музыкальное издательство России вернут государству из-под владения американца

    В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

    В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО в День знаний

    В Москве предложили сделать все дороги платными

    Уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун» попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости