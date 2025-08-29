Уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун» попало на видео

Российские военные поразили ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун». Видео уничтожения установки показало Министерство обороны России в Telegram.
Ракетный комплекс ВСУ находился в районе Любицкого в Запорожской области. Уточняется, что для удара по «Нептуну» использовался оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» Вооруженных сил (ВС) России.
«В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" с фугасной боевой частью были полностью уничтожены ракетный комплекс "Нептун" вместе с боевым расчетом в количестве десяти военнослужащих ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Ранее стало известно об ударе «Искандером» по Одесской области. Сообщалось, что была атакована цель в Татарбунарском районе.