В Дептрансе прокомментировали идею сделать все дороги в Москве платными

Дептранс: Предложения сделать все дороги в Москве платными не поступало

В департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры не поступало предложений по расширению сети платных дорог в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Дептрансе напомнили, что в столице уже несколько лет действуют две платные автомагистрали — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом спрос водителей на проспект Багратиона сохраняется на высоком уровне, несмотря на дорогой проезд.

Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин заявил, что введение платы за каждый километр пробега решит проблему с пробками и высоким трафиком в Москве и других крупных городах России.