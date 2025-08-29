Экономика
В Дептрансе прокомментировали идею сделать все дороги в Москве платными

Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры не поступало предложений по расширению сети платных дорог в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Дептрансе напомнили, что в столице уже несколько лет действуют две платные автомагистрали — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД). При этом спрос водителей на проспект Багратиона сохраняется на высоком уровне, несмотря на дорогой проезд.

Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин заявил, что введение платы за каждый километр пробега решит проблему с пробками и высоким трафиком в Москве и других крупных городах России.

