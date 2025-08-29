Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 29 августа 2025Экономика

В Москве предложили сделать все дороги платными

Блинкин: Плата за каждый километр пробега решит проблему с пробками в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Введение платы за каждый километр пробега решит проблему с пробками и высоким трафиком в Москве и других крупных городах России. Бороться с загруженностью дорог таким образом предложил член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин, передает «Абзац».

По словам эксперта, такая система расчета стоимости перевозки уже тестируется в десятках городов мира. «Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас. Каждый мой километр можно очень легко посчитать. Условно, проехал я какое-то расстояние – и мне выпишут счет как за электричество», — заявил Блинкин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Российская сторона решила изменить требования». Глава МИД Турции изложил еще одну версию компромисса по Украине

    В Кремле анонсировали новое интервью Путина

    В Москве подростки прокатились впятером на одном электросамокате и поплатились

    В Кремле дали оценку отношениям России и Китая

    В Кремле ответили на вопрос о турецкой версии по компромиссам на Украине

    Крупнейшее музыкальное издательство России вернут государству из-под владения американца

    В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

    В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО в День знаний

    В Москве предложили сделать все дороги платными

    Уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун» попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости