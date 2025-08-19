Экономика
17:56, 19 августа 2025

В России предложили сделать бесплатными парковки в одном месте

В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки у школ 1 сентября
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Сергеева / Фотобанк Лори

В Госдуме предложили 1 сентября сделать парковки возле школ бесплатными. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину, передает 360.ru.

Авторы предложения отметили, что сейчас правила предоставления бесплатной парковки в выходные и праздники отличается в зависимости от региона, из-за чего появляется неравенство. Помимо этого, платные парковки нередко обходятся дорого.

Нововведение призвано поддержать семьи с детьми и укрепить семейные ценности в стране.

Ранее в Госдуме предложили не облагать налогом купленное в ипотеку жилье, если оно является единственным и не используется для предпринимательской деятельности.

