В России предложили сделать бесплатными парковки в одном месте

В Госдуме предложили 1 сентября сделать парковки возле школ бесплатными. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину, передает 360.ru.
Авторы предложения отметили, что сейчас правила предоставления бесплатной парковки в выходные и праздники отличается в зависимости от региона, из-за чего появляется неравенство. Помимо этого, платные парковки нередко обходятся дорого.
Нововведение призвано поддержать семьи с детьми и укрепить семейные ценности в стране.
Ранее в Госдуме предложили не облагать налогом купленное в ипотеку жилье, если оно является единственным и не используется для предпринимательской деятельности.