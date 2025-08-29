В Германии предложили изменить гимн и флаг

Вице-председатель Бундестага Рамелов предложил изменить гимн и флаг Германии

Вице-председатель Бундестага и член «Левой партии» (Die Linke) Бодо Рамелов предложил изменить гимн и флаг Германии. Он сказал об этом в интервью газете Rheinusche Post.

По его словам, черно-красно-золотой флаг символизирует отказ от тоталитарных структур, однако многие немцы чувствуют отчуждение по отношению к нему. Также он отметил, что многие восточные немцы «по разным причинам не подпевают национальному гимну», «Песне немцев».

Рамелов предложил вынести на референдум вопрос о замене действующего гимна на «Детский гимн».

Ранее немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную российскому президенту Владимиру Путину. В редакции уточнили, что глава России «защищает христианские ценности» и «не подчиняется принуждению».