В Германии выпустили серебряную монету с портретом Путина

Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте издания.

«Для нас очевидно: этот человек заслуживает чести быть удостоенным серебряной медали», — пишут авторы Compact. Немецкий журнал также заявил, что глава РФ «защищает христианские ценности» и «не подчиняется принуждению».

При этом уточняется, что монеты классифицируются как медали и не являются официальной валютой. В описании монеты под названием «Патриот Путин» говорится, что она символизирует «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом». Стоимость монеты с изображением Путина составляет 74.95 евро (около 7 тысяч рублей).

Ранее Национальный банк Южной Осетии выпустил памятную монету в честь специальной военной операции (СВО) России на Украине.