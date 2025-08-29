В Кремле анонсировали новое интервью Путина

Песков заявил, что интервью Путина СМИ Китая может выйти в ночь на 30 августа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал новое интервью российского лидера Владимира Путина перед его визитом в Китай. Слова Пескова передает ТАСС.

Представитель Кремля рассказал, что Путин даст интервью китайским СМИ. Пресс-секретарь президента добавил, что что материал может выйти в ночь на 30 августа.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прокомментировал предстоящий визит Путина в Китайскую народную республику (КНР). По его словам, эта поездка станет важным шагом для двусторонних отношений Москвы и Пекина.

27 августа Песков заявил, что Путин отправится в Китай. Этот визит представитель Кремля назвал совершенно беспрецедентным и добавил, что к нему активно готовятся.

В июне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин совершит четырехдневную поездку в Китай с 31 августа по 3 сентября. Уточнялось, что в ходе этого визита президент России посетит несколько мероприятий.