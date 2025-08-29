Россия
08:32, 29 августа 2025Россия

В Крыму потушили большой пожар

В Симферопольском районе Крыма потушили возгорание сухой травы на площади 70 га
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал «ГУ МЧС России по Республике Крым»

В Симферопольском районе Крыма ликвидировали большой пожар — горела сухая трава. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

Сухая растительность загорелась между селами Равнополье и Кольчугино. Совместно работали силы и средства МЧС России, республики и администрации — всего были задействованы 105 специалистов и 29 единиц техники. Тушение пожара на площади 70 гектаров начали еще 28 августа, а закончили — в 08:00 29 августа.

Ранее, 28 августа, пожар разгорелся в районе села Криница под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Угроза для местных жителей отсутствует. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали.

