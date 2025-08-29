В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

Захарова назвала Узбекистан суверенным государством после заявлений Мирзиеева

Узбекистан является суверенным государством, а Москва дорожит своими связями с Такшентом, включая совместную работу в СНГ, ШОС, ООН и ЕАЭС. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о заявлениях президента Узбекистана Шавката Мирзиеева о Киеве и Баку.

«Я хотела бы сказать, напомнить, что Республика Узбекистана является суверенным государством. Она самостоятельно определяет и ведет свою внешнюю политику, направленную в том числе на всемирное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями», — сказала она.

По словам Захаровой, отношения Москвы и Ташкента имеют статус и характер всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также носят дружественный и обоюдовыгодный характер.

Ранее президент Узбекистана похвалил своего азербайджанского коллегу за его политику на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Россией. Кроме того, он поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, в ответ на что получил от него благодарность за помощь Киеву.