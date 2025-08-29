Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:14, 29 августа 2025Силовые структуры

В московском метро вымогатели похитили мужчину

В Москве вымогатели похитили мужчину из метро ради 380 тысяч рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве вымогатели похитили мужчину из метро ради 380 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 августа на станции «Первомайская» обвиняемые потребовали молодого человека пойти с ними в автомобиль. Они угрожали ему расправой. В машине фигуранты продолжили угрожать потерпевшему и избили его, требуя отдать им 380 тысяч рублей. Они отвезли мужчину в подмосковный дом и удерживали его там до получения согласия на передачу денег.

Следователи уже задержали нападавших. Им предъявлено обвинение в похищении человека и вымогательстве.

Ранее в Башкортостане суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 30-летнюю местную жительницу, избившую и ограбившую мать ради покупок на маркетплейсе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ словами «нам не хватает сил»

    Назван улучшающий здоровье сердца недорогой продукт

    Российский боец рассказал о встрече с украинской ДРГ на замаскированной машине

    Проститутка украла кроссовки Balenciaga у российского клиента

    Зеленский подтвердил обсуждения о создании буферной зоны

    Дегтярев фразой «место занял кривоногий бразилец» оценил лимит на легионеров в РПЛ

    Доктор Мясников заявил о ненависти к одной особенности США

    Huawei впервые обогнала Apple

    В российском регионе запретили распространять информацию об атаках БПЛА и их последствиях

    Уиткофф отказался от услуг российского переводчика из-за критики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости