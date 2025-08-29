В московском метро вымогатели похитили мужчину

В Москве вымогатели похитили мужчину из метро ради 380 тысяч рублей

В Москве вымогатели похитили мужчину из метро ради 380 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 августа на станции «Первомайская» обвиняемые потребовали молодого человека пойти с ними в автомобиль. Они угрожали ему расправой. В машине фигуранты продолжили угрожать потерпевшему и избили его, требуя отдать им 380 тысяч рублей. Они отвезли мужчину в подмосковный дом и удерживали его там до получения согласия на передачу денег.

Следователи уже задержали нападавших. Им предъявлено обвинение в похищении человека и вымогательстве.

Ранее в Башкортостане суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 30-летнюю местную жительницу, избившую и ограбившую мать ради покупок на маркетплейсе.