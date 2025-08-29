Россиянка избила и ограбила мать ради покупок на маркетплейсе

В Башкортостане женщину осудили на 4 года условно за ограбление матери

В Башкортостане суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 30-летнюю местную жительницу, избившую и ограбившую мать ради покупок на маркетплейсе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Башкортостана.

По данным ведомства, в мае 2025 года женщина с супругом решили ограбить мать. Они проникли в ее квартиру. Там мужчина связал руки тещи и избил ее. Дочь закрыла ей рот кляпом и 20 раз ударила по лицу. Затем фигуранты получили доступ к телефону потерпевшей и оплатили товары на 67 тысяч рублей.

Россиянку признали виновной по статье 161 («Грабеж»). Дело ее мужа выделено в отдельное производство.

