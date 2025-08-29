Силовые структуры
10:10, 29 августа 2025Силовые структуры

В одной части России отметили рост числа преступлений мигрантов

СК: Число преступлений мигрантов на юге России выросло на 17 % в 2025 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2025 году число преступлений с участием мигрантов на юге России выросло на 17 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России, ссылаясь на слова председателя ведомства Александра Бастрыкина в рамках оперативного совещания в Сочи.

За это время иностранцы совершили 2000 преступлений. Бастрыкин подчеркнул, что проблема преступности мигрантов тесно связана с нарушениями и злоупотреблениями их работодателей, а также сотрудников полиции и контролирующих органов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил о задержании более 290 мигрантов с начала 2025 года. В их числе — те, кто готовил в России теракты.

