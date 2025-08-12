Раскрыто число задержанных с начала года мигрантов

НАК: С начала 2025 года в России задержали более 290 мигрантов

С начала 2025 года в России задержали более 290 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В числе задержанных — те, кто готовил в России теракты. Всего спецслужбы за семь месяцев пресекли готовящиеся ими 18 терактов в местах массового скопления людей.

В комитете отметили рост зафиксированных фактов участия в террористической деятельности выходцев из стран Центральной Азии. Вербовочный интерес к ним проявляют международные террористические организации и украинские спецслужбы.

Ранее НАК сообщил, что с начала года в РФ было предотвращено девять нападений на образовательные организации.