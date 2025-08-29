Россия
В России ответили на озвученные Зеленским блоки гарантий безопасности для Украины

Новиков обвинил Зеленского в срыве переговоров из-за условий по безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Блок гарантий безопасности Украины, озвученный президентом Владимиром Зеленским, касающийся сохранения санкций против России и использования замороженных активов страны для восстановления республики, является неприемлемым и перечеркивающим перспективу договоренностей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«В первых двух блоках, где говорится о численности военнослужащих, о гарантиях в случае повторного возобновления конфликта, по крайней мере, есть, что обсуждать. Там можно садиться за стол переговоров, уточнять, кто что имел ввиду, улаживать разночтения и вырабатывать общую позицию. Но последний блок просто перечеркивает перспективу договоренностей», — сказал депутат.

Он объяснил, что, включая в перечень пункт о необходимости сохранения санкций против России, Зеленский выводит конфликт за пределы двусторонних договоренностей, включая в них третьи стороны, которые не могут быть вовлечены.

«Он не имеет права предлагать другим странам долгосрочную политику в отношении России. Это неприемлемая вещь, это нонсенс, это невозможно рассматривать всерьез. Подобные заявления можно расценивать разве что как стремление сорвать саму возможность переговорного процесса», — подчеркнул Новиков.

Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для республики, которые хотел бы получить Киев. В частности, он заявил, что хотел бы видеть сохранение санкций против России и использование замороженных активов для восстановления республики, а остальные пункты гарантий украинский лидер назвать на данный момент не может.

