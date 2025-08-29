В российские школы направили список рекомендованных к просмотру 100 отечественных фильмов

Минпросвещения направило в школы 100 фильмов, рекомендованных к просмотру

Минпросвещения направило в российские школы список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных к просмотру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Методические рекомендации разработаны для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, предполагается использовать воспитательный потенциал кино в этих целях.

Основой для рекомендаций стал список из 100 фильмов, составленный советом при президенте РФ по культуре и искусству. Туда вошли картины, снятые выдающимися отечественными режиссерами. Использовать фильмы предполагается в рамках уроков по литературному чтению, литературе, истории, изобразительному искусству, музыке.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в ряде российских школ в пилотном режиме введут оценки за поведение. Речь шла об образовательных организациях в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также в Чечне, Мордовии и Луганской народной республике.