Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:32, 29 августа 2025Культура

В российские школы направили список рекомендованных к просмотру 100 отечественных фильмов

Минпросвещения направило в школы 100 фильмов, рекомендованных к просмотру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Минпросвещения направило в российские школы список из 100 отечественных фильмов, рекомендованных к просмотру. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Методические рекомендации разработаны для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, предполагается использовать воспитательный потенциал кино в этих целях.

Основой для рекомендаций стал список из 100 фильмов, составленный советом при президенте РФ по культуре и искусству. Туда вошли картины, снятые выдающимися отечественными режиссерами. Использовать фильмы предполагается в рамках уроков по литературному чтению, литературе, истории, изобразительному искусству, музыке.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в ряде российских школ в пилотном режиме введут оценки за поведение. Речь шла об образовательных организациях в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также в Чечне, Мордовии и Луганской народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    В российские школы направили список рекомендованных к просмотру 100 отечественных фильмов

    Тейлор Свифт объявила о помолвке. Что известно о роскошном торжестве, способном перерасти в свадьбу века?

    Генштаб ВСУ раскрыл число полученных тел военнослужащих в 2025 году

    Водитель погиб в результате удара украинского дрона по автомобилю

    Цены на аренду жилья в Москве спрогнозировали

    Мерц не исключил продолжение конфликта на Украине в течение долгого времени

    На Западе сообщили об идее Трампа привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине

    Военкор рассказал об ударах ВСУ по телам российских солдат для «разрыва их на куски»

    Украинский Shark превратили в носителя FPV-дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости