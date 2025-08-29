Наука и техника
19:40, 29 августа 2025

В США рассказали о нехватке земли для новых МБР Sentinel

Строительство пусковых шахт для новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-35A Sentinel может осложнить нехватка места на федеральных землях. Об этом рассказал заместитель начальника штаба военно-воздушных сил (ВВС) США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара, передает Breaking Defense.

По его словам, строительство новых шахт позволит сэкономить время и деньги, поскольку существующие МБР Minuteman III должны оставаться в полной боеготовности до перехода на новую ракету.

При этом генерал отметил, что размещение новых объектов будет непростой задачей, потому что им не хватит места на федеральных землях. Поэтому правительству придется приобретать частные участки для базирования ракет.

«В некоторых случаях нам, возможно, придется делать закупки. Но я считаю, что строительство всех новых шахт не приводит к увеличению времени и затрат. На самом деле это экономит время и затраты», — сказал Джебара.

В мае стало известно, что ВВС США планируют сократить расходы на создание МБР Sentinel. Средства хотят перенаправить на программу разработки ведомых беспилотников Collaborative Combat Aircraft.

