Во Франции высказались об угрозах фон дер Ляйен в адрес России

Филиппо: Угрозы фон дер Ляйен раскрыли планы по срыву мира на Украине

Угрозы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в адрес России раскрыли планы по срыву достижения мира на Украине. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным», — сказал он.

По словам политика, Европейский союз хочет вечной войны ради того, чтобы ввергнуть континент в полный хаос. Он отметил, что такая повестка раскрывается в новом заявлении главы ЕК.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине гарантии безопасности, которые превратят ее в «стального дикобраза». Она отметила, что они должны обеспечить справедливый и прочный мир для Киева.

