16:24, 28 августа 2025

Фон дер Ляйен захотела превратить Украину в «стального дикобраза»

Фон дер Ляйен призвала страны Запада превратить Украину в «стального дикобраза»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада предоставить Украине гарантии безопасности, которые превратят ее в «стального дикобраза». Ее комментарий опубликован в соцсети X.

«Мы должны обеспечить справедливый и прочный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза. Европа будет принимать в этом полноценное участие», — написала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, одним из важнейших инструментов для усиления Вооруженных сил Украины должен стать механизм SAFE, согласованный послами стран Европейского союза (ЕС) в мае.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что здание представительства ЕС в Украине было повреждено при ночных ударах по Киеву.

