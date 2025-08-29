Из жизни
06:00, 29 августа 2025Из жизни

Возле крупного города нашли груды человеческих останков

WFLA-TV: Недалеко от Лас-Вегаса нашли 70 куч с человеческими останками
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: William Ducklow / Shutterstock / Fotodom

Недалеко от американского города Лас-Вегас, штат Невада, обнаружили груды человеческих останков. Об этом сообщает WFLA-TV.

Примерно 70 куч с прахом нашли возле поселка Серчлайт, который расположен в часе езды от крупного города США. В Бюро по управлению земельными ресурсами штата подтвердили, что это кремированные останки людей. Ведомство начало расследование.

В штате Невада не запрещено рассеивание праха на общественных территориях. При этом в правилах бюро говорится, что делать это можно лишь в частном порядке. Коммерческое распространение кремированных останков запрещено.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть человеческих голов. Рядом с останками нашли плакат с названием местной преступной группировки.

