Врачи спасли выпавшего из окна китайского ребенка

Во Владивостоке врачи спасли жизнь мальчику из Китая, выпавшему из окна

Врачи Владивостока спасли китайского ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа гостиницы. Об этом сообщает портал VladNews.

Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, включая перелом височной кости черепа и гематомы головного мозга, но благодаря оперативной помощи медиков Тысячекоечной больницы идет на поправку.

Трагедия произошла 25 августа, когда семья приехала из Китая во Владивосток на отдых. Ребенка немедленно доставили в больницу где провели полное обследование и оказали необходимую медицинскую помощь. После суток в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей состояние мальчика стабилизировалось.

«Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно, наблюдается положительная динамика гематомы рассасываются», — сообщила лечащий врач Оксана Суздалева. Специалисты больницы призвали взрослых принимать все меры предосторожности чтобы предотвратить подобные трагические ситуации.

