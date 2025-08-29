Моя страна
Врачи спасли выпавшего из окна китайского ребенка

Во Владивостоке врачи спасли жизнь мальчику из Китая, выпавшему из окна
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врачи Владивостока спасли китайского ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа гостиницы. Об этом сообщает портал VladNews.

Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, включая перелом височной кости черепа и гематомы головного мозга, но благодаря оперативной помощи медиков Тысячекоечной больницы идет на поправку.

Трагедия произошла 25 августа, когда семья приехала из Китая во Владивосток на отдых. Ребенка немедленно доставили в больницу где провели полное обследование и оказали необходимую медицинскую помощь. После суток в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей состояние мальчика стабилизировалось.

«Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно, наблюдается положительная динамика гематомы рассасываются», — сообщила лечащий врач Оксана Суздалева. Специалисты больницы призвали взрослых принимать все меры предосторожности чтобы предотвратить подобные трагические ситуации.

Ранее в Красноярском крае полицейские пришли на помощь к потерявшемуся в лесу 90-летнему россиянину. В Дагестане 19-летний курсант академии МВД из Омска Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов спасли семью из семи человек, автомобиль которой начало сносить в реку во время наводнения.

