В Дагестане курсант МВД спас семью с новорожденным из тонущего автомобиля

Курсант МВД с дядей спасли семерых людей, которых уносило в реку в Дагестане

19-летний курсант академии МВД из Омска Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов спасли семью из семи человек, автомобиль которой начало сносить в реку во время наводнения. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел в Унцукульском районе Дагестана. Сильные дожди привели к подъему уровня воды в местных реках, а селевой поток вышел из берегов и начал смывать все на своем пути, в том числе автомобили. Одним из них оказался серый минивэн, в салоне которого находились мужчина, женщина, бабушка и четверо детей, среди них новорожденный. Машину стремительно относило к воде.

Багатаров рассказал изданию, что они с дядей возвращались из родного села Корода в Каспийск, когда поток грязевой воды перекрыл дорогу. Мужчины припарковали свой автомобиль в безопасном месте, но заметили, как течение захватывает минивэн. Не раздумывая они бросились в ледяную воду, чтобы остановить машину.

По словам курсанта, течение было настолько сильным, что сносило их вместе с автомобилем.

«Еще бы секунд 20, и все! Машина ушла бы в реку вместе с нами!» — рассказал он.

В этот момент к ним подоспели другие очевидцы, и совместными усилиями машину удалось вытащить на берег.

Водитель минивэна пытался удержать транспорт снаружи, пока внутри оставались женщины и дети. Никто не получил серьезных травм. После этого Багатаров и Гунашов помогли спасти еще несколько машин, которые также начало уносить селевым потоком.

